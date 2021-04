Na Semana Santa, Malafaia posta vídeo de Roberto Jefferson incitando violência e tortura

Pastor Silas Malafaia compartilhou um vídeo onde o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, incita a violência e ensina a utilizar armas e instrumentos de tortura contra os “que querem fechar as igrejas” para conter o avanço da Covid-19 edit

247 - O pastor Silas Malafaia foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado (3) após compartilhar um vídeo onde o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, incita a violência e ensina a utilizar armas e instrumentos de tortura contra os “que querem fechar as igrejas” para conter o avanço da Covid-19. O vídeo de Roberto Jefferson foi postado nesta sexta-feira (2), a chamada Sexta-feira da Paixão, quando os cristãos relembram a tortura e o calvário de Jesus Cristo.

“Roberto Jefferson ensinando como se expulsa “satanás” da igreja! Kkkkk”, postou Malafaia. No vídeo, Roberto Jefferson faz uso de um “Kit Anti-Satanás”, composto por balaclava, arma, spray de pimenta, cabo de enxada ou taco de baseball, além de um chicote, e diz que o Satanás quer fechar as igrejas para impor o comunismo no Brasil.

Confira a postagem de Silas Malafaia.

ROBERTO JEFFERSON ENSINANDO COMO SE EXPULSA “ SATANÁS “ DA IGREJA! KKKKK pic.twitter.com/dcT5qBmmad — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) April 3, 2021

