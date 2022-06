Na tentativa de arrefecer a crise, Fux quer convidar Bolsonaro para reunião no STF

Apoie o 247

247 - Na tentativa de arrefecer a nova crise entre o Executivo e o Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, planeja convidar Jair Bolsonaro (PL) para uma reunião no prédio da corte, segundo Rodrigo Rangel, do Metrópoles.

A ideia de Fux era fazer o convite já na semana passada, mas novos ataques de Bolsonaro a ministros do tribunal o forçaram a adiar o plano. Na visão do presidente do STF, receber Bolsonaro em meio a seus ataques contra integrantes da corte poderia melindrar os colegas.

A ideia agora, segundo interlocutores, é aguardar a poeira baixar antes de fazer o convite.

No início do mês, Fux participou de jantar na casa da ministra do STF Cármen Lúcia, na companhia de sete senadores de diferentes partidos. Na ocasião, o presidente do Supremo foi aconselhado a se manter minimamente próximo de Bolsonaro, de modo a conseguir conter uma possível tentativa do chefe do Executivo de dar um golpe de Estado no fim do ano, rejeitando uma eventual derrota nas urnas para o ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais.

