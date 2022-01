Na terra de Moro, Lula lidera com 32% e ex-juiz suspeito tem 12%

Bolsonaro (PL) aparece em segundo, com 29,8% de intenções de voto na pesquisa do instituto Radar no Paraná edit

O Cafezinho - Pesquisa do instituto Radar para Presidente da República no Estado do Paraná, divulgada neste domingo, 30, e encomendada pela Assembleia Legislativa, traz péssimas notícias para a pré-candidatura do ex-juiz Sérgio Moro (Podemos).

No seu estado Natal, quem está liderando a corrida é o ex-presidente Lula (PT) com 32% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL) com 29,8% das menções. A pesquisa foi realizada entre os dias 08 e 18 de dezembro de 2021, ouviu 2002 eleitores em todo o estado do Paraná e a margem de erro é de 2,2 pontos.

Moro só aparece na terceira colocação com apenas 12%. Já o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) se encontra em situação ainda mais dramática com 3,5%, seguido por Simone Tebet (MDB) com 3,2%, João Doria (PSDB) com 1,8% e Rodrigo Pacheco (PSD) com 0,9%.

