Namorada de Pazuello é nomeada em hospital militar de Brasília

247 - A namorada do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, a tenente médica Laura Tiriba Appi, após ser exonerada do Ministério da Saúde em agosto, foi designada para trabalhar no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília.

“Lotada originalmente em Manaus, a militar nem precisou empacotar suas coisas, mas recebeu as indenizações de deslocamento”, diz reportagem do site O Antagonista, que mostrou que Appi “foi reintegrada, devolvida para Manaus e designada para a nova missão na capital federal”.

“Fontes militar disseram ao site que, pelas duas remoções (Brasília-Manaus e Manaus-Brasília), a tenente teria embolsado de R$ 80 mil e R$ 100 mil. Vencimentos e gratificações referentes ao mês de agosto, porém, ainda não constam do site da Transparência”, diz o artigo.

Para a reportagem, o Exército declarou que “a militar em questão estava inscrita como voluntária para a movimentação para a guarnição de Brasília (DF), no Plano de Movimentações a Cargo do Gabinete do Comandante do Exército” e que “o Hospital das Forças Armadas solicitou formalmente e em caráter de urgência, a designação de um(a) médico (a) infectologista para cobrir déficit de pessoal”.

“Assim, por intermédio do plano supramencionado e a partir da disponibilidade de vaga, a militar foi movimentada, recebendo a indenização de ajuda de custo nos termos previstos pela legislação vigente.”

