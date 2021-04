Nando Moura queima livros de Olavo de Carvalho: “vergonha pro pensamento conservador" (video)

Revista Fórum - “Olavo do Carvalho está morto e a sua obra junto com ele”, foi com esta frase que o bolsonarista arrependido Nando Moura começou a queimar em sua lareira, nesta quarta-feira (29), livros do guru Olavo de Carvalho.

De acordo com o músico, “ele é uma vergonha para os conservadores, é uma vergonha pro pensamento conservador, é um reacionário, cretino, fanático atrás de um esquema de poder em nosso país que fechou os olhas pra aquilo que estava acontecendo”, disse.





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.