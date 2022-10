"Não admitiremos retrocessos ou atentados contra nossa democracia", diz Arthur Lira

"Em nome da Câmara, repudio toda reação violenta, armada ou com palavras, que ponham em risco as instituições e seus integrantes", disse o presidente da Câmara edit

247 - Por meio das redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), se manifestou sobre o ataque contra agentes da Polícia Federal pelo ex-deputado Roberto Jefferson..

"O Brasil assiste estarrecido fatos que, neste domingo, atingiram o pico do absurdo. Em nome da Câmara, repudio toda reação violenta, armada ou com palavras, que ponham em risco as instituições e seus integrantes. Não admitiremos retrocessos ou atentados contra nossa democracia", disse o parlamentar.

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) atacou a tiros agentes da Polícia Federal durante o cumprimento de mandado de prisão do petebista. Duas pessoas ficaram feridas.

