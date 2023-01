"Não existe comparação com outro jogador. Pelé foi melhor em tudo", diz Lula sobre o Rei do Futebol

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nesta terça-feira (3) participou do velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, afirmou que o Rei do Futebol foi “melhor em tudo”. “Ele foi um jogador que muito jovem ganhou um protagonismo extraordinário, mas nunca ficou mascarado. Nunca ficou de nariz empinado. Sempre se comportou como um cidadão muito humilde, que conversava de igual para igual com todo mundo. Nunca se deixou levar pelo brilhantismo que apresentava”, disse Lula em entrevista à TV Santos, como parte do documentário "Pelé Eterno".

“Vi o Corinthians perder muito jogo, me parece que o Pelé tinha uma obsessão em ganhar do Corinthians. Foi um período muito sofrido. No entanto, ele nos obrigava a parar e assistir as partidas. Porque, no futebol, muitas vezes a gente gosta não só do nosso time, a gente gosta do espetáculo. E o Pelé representa tudo aquilo de melhor na ascensão da espécie humana”, disse Lula em um outro trecho da entrevista.

“Como cristão, eu não acredito na morte. Eu acredito que ele foi passear. E no nosso imaginário, esse passeio aconteceu em um lugar melhor que na terra. E eu espero que ele volte a jogar bola nesse lugar. Mas não no Santos, e sim no Corinthians”, brincou o presidente. “Não existe comparação com outro jogador. Pelé foi melhor em tudo”, completou.

Lula também usou as redes sociais para homenagear o ídolo do futebol. “O adeus ao rei. Descanse em paz, Pelé”, escreveu no Twitter.

⏯️ Em entrevista ao Santos, presidente Lula exalta Pelé: “Melhor em tudo”



Recém-empossado, Lula exaltou não só o Pelé jogador, mas também o cidadão, a quem ele descreveu como humilde



Leia: https://t.co/T8rl741UF3 pic.twitter.com/atfeZlSCMn January 3, 2023





Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.