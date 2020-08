"Não faz sentido", diz Maia sobre governo Bolsonaro querer R$ 5,6 bi a mais para Defesa que para Educação

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a proposta orçamentária para o próximo pelo governo Jair Bolsonaro que prevê R$ 5,8 bilhões a mais para o Ministério da Defesa do que para o da Educação. "Não faz nenhum sentido. Nem do ponto de vista político. Para mim, não faz sentido”, disse edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou a proposta orçamentária para o próximo ano que está em análise pelo Ministério da Economia que prevê um volume de recursos maior para gastos militares do que com educação. Para Maia, “não faz sentido” o governo Jair Bolsonaro querer destinar R$ 5,8 bilhões a mais para o Ministério da Defesa do que para o da Educação.

“O governo ainda não encaminhou a proposta. É claro que os recursos para Educação serão maiores que os recursos para Defesa. Isso é óbvio. Não tenho dúvida. Imagina se o presidente da República vai assinar uma proposta em que os recursos da Defesa sejam maiores que os recursos da Educação. Não faz nenhum sentido. Nem do ponto de vista político. Para mim, não faz sentido”, disse Maia, segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo. A proposta orçamentária em análise prevê que a Defesa receba R$ 108,74 bilhões em 2021.

Caso a proposta seja confirmada, esta será a primeira vez em dez anos que o Ministério da Defesa receberá mais recursos que o da Educação. “Não quero ficar discutindo especulação. Eu acredito que o presidente da República, por óbvio, não vai encaminhar uma proposta onde você tem mais recursos para Defesa e menos recursos para Educação. É minha opinião. Vou esperar a proposta do governo para que a gente discuta baseado em dados, não em especulações que às vezes a gente fica discutindo o que não existe, o que não vai existir”, completou Maia

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.