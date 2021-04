"Não faz sentido", diz professor de Direito sobre decisão de Kassio Nunes

247 - O professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Thiago Amparo, comentou a decisão do ministro Kassio Nunes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza a realização de cultos e missas em meio ao aumento do número de óbitos pela Covid-19.

"Não faz sentido nem pelo sopesamento de princípios constitucionais, nem pela ciência, e, quem diria, nem pela Bíblia", escreveu o professor, citando o versículo Atos 17:24 da Bíblia: “O Deus que fez o mundo e tudo que nele há ... não habita em templos feitos por mãos de homens”.

