'Não há previsão', diz advogado sobre a volta de Anderson Torres ao Brasil

CartaCapital - O advogado de Anderson Torres, Rodrigo Rocca, afirmou na noite desta quarta-feira 11 que “não há previsão” para o retorno ao Brasil do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça.

“Não há uma previsão. Hoje houve suspensão do serviço de aviação nos Estados Unidos em razão de uma falha no sistema. Então, comunicamos isso ao ministro Alexandre de Moraes, por escrito”, disse Rocca à CNN Brasil. “A decisão judicial será cumprida o quanto antes. Já está sendo providenciado o retorno do ministro da Justiça ao Brasil".

