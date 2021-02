"Não pede licença, Haddad, vá à luta", disse Lula

"Eu disse, Haddad, de todas as pessoas que estão se colocando como candidatos, você é o único que tem um passapoprte com 47 milhões de assinaturas para viajar este país", contou o ex-presidente Lula em entrevista à TV 247 edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista à TV 247 nesta quarta-feira (24).

Ao falar sobre o cenário da esquerda para as eleições presidenciais de 2022, Lula mencionou a conversa que teve com o ex-ministro Fernando Haddad, na qual pediu para ele "botar o bloco na rua" para defender sua candidatura.

A revelação do pedido de Lula foi feita por Fernando Haddad em entrevista exclusiva à TV 247, no dia 4 de fevereiro.

"O que eu disse para o companheiro Haddad? Eu disse, Haddad, de todas as pessoas que estão se colocando como candidatos, você é o único que tem um passapoprte com 47 milhões de assinaturas para viajar este país e defender o PT, a Educação, a nossa política econômica. Você não precisa pedir favor, Haddad, você saiu das eleições de 2018 com 47 milhões de votos", disse Lula.

Lula também falou que pode vir a ser candidato a presidente em 2022, caso tenha seus direitos políticos restabelecidos. "Mas não vou brigar para ser".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.