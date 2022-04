"Não são as Forças Armadas que praticam corrupção, e sim indivíduos em posto de comando", diz Alessandro Vieira

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O senador Alessandro Vieira, do PSDB do Sergipe, disse em um grupo de WhatsApp que a satirização das Forças Armadas e dos evangélicos é tudo que Jair Bolsonaro espera. Na avaliação do senador, zombar desses grupos fortalece o “espírito de corpo” criado pelo bolsonarismo com os militares e evangélicos.

“A generalização torna esse público um bloco fiel ao bolsonarismo. Não são as Forças Armadas que praticam a corrupção ou o desperdício, são indivíduos que estão em posto de comando. Da mesma forma, não são os evangélicos que barganham verbas públicas, são indivíduos que aproveitam as franjas criminosas do poder”, escreveu Vieira.

“Um exemplo prático: a bancada evangélica condenou duramente os envolvidos no escândalo no início, mas reverteu a posição conforme a narrativa foi se assentando em bases equivocadas e foi compreendida como um ataque à religião ou aos religiosos em geral”, disse o senador.

