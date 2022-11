'Não sei se tenho pena ou nojo', diz coronel da reserva Marcelo Pimentel sobre generais apoiadores de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O coronel da reserva do Exército brasileiro Marcelo Pimentel criticou nesta terça-feira (8) generais apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e que fizeram mobilizações para questionar o resultado da eleição presidencial. As Forças Armadas devem publicar nesta quarta-feira (9) um relatório sobre o processo eleitoral.

"Assisto a cenas de pessoas ajoelhadas diante dos quartéis, batendo nos portões, marchando (bem) e clamando aos céus por algo que não sabem bem o que é! Acompanho postagens de colegas generais/coronéis e suas esposas publicando de golpismo a delírio. Não sei se sinto pena ou nojo!", escreveu o militar no Twitter.

>>> Lula desembarca em Brasília para encontros com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira

Nos últimos anos, Bolsonaro tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o seu governo. Ele fez críticas principalmente ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral.

Em algumas ocasiões, o ocupante do Planalto afirmou sem provas que o sistema eleitoral brasileiro não tem segurança contra as urnas e defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição presidencial. Partidos oposicionistas denunciaram tentativa de golpe.

>>> Decisão do STF de 2021 pode viabilizar Bolsa Família de 600 reais

No dia 30 de outubro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito com 50,9% (60 milhões) dos votos válidos no segundo turno, contra 49,1% (58 milhões) do ocupante do Planalto.

Outros internautas também criticaram os militares apoiadores de Bolsonaro. A cantora Zélia Duncan afirmou que os generais "não sabem nada de democracia, nem de amor à uma nação".

Veja mais reações:

Assisto a cenas de pessoas ajoelhadas diante dos quartéis, batendo nos portões, marchando (bem) e clamando aos céus por algo q não sabem bem o q é!



Acompanho postagens de colegas generais/coronéis e suas esposas publicando de golpismo a delírio.



Não sei se sinto pena ou nojo! — Marcelo Pimentel JS (@marcelopjs) November 8, 2022

Os generais que aparecem por aqui não se pode confiar. Não sabem nada de democracia, nem de amor à uma nação. — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zeliaduncan) November 8, 2022

É hilário o vigarista que apoia um ministério feito com uma escória tipo Pazzuelo, Guedes, Damares, Pastor da roubalheira, Ricardo Boiada, generais mamateiros etc criticar qualquer coisa — jeferson miola (@jefmiola) November 8, 2022

Urgente. Golpe a caminho.



Detalhe: general Benjamin Arrola é colega de turma dos também generais Armando Baderna e Cainá Mamatta (AMAN 1975).



Estamos perdidos pic.twitter.com/xF81JwR6qQ — Christian Lynch (@CECLynch) November 8, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.