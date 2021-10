"Não serei expulsa do PTB", diz filha de Roberto Jefferson, que briga com presidente interina do partido

Apoie o 247

247 - Avança a crise dentro do PTB, diante da ausência do presidente da legenda, Roberto Jefferson, que está preso pelos seus ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). A filha do ex-deputado, Cristiane Brasil, voltou a criticar a presidente interina do partido, Graciela Nienov.

Brasil afirmou, em entrevista ao Globo nesta quinta-feira, 6, que Nienov tem agido de forma “autoritária”, mas garantiu que não será expulsa da sigla.

“A Graciela está lutando contra moinhos. Não serei expulsa do PTB que é da minha família há quatro gerações. Eu escrevi esse estatuto [do partido] e se meus direitos forem negados vou recorrer na Justiça”, destacou.

Cristiane disse que seu pai “não está bem da cabeça” após Jefferson defender Graciela Nienov na briga contra ela. “Eu, Cristiane, resolvo minhas diferenças com ele diretamente. Ele que gosta de me expor publicamente. Eu acho isso ridículo, mas não vou fazer isso.”

Segundo ela, em entrevista ao portal O Antagonista, Brasil disse que seu pai está recebendo “informações truncadas em relação ao que está acontecendo” no PTB.

