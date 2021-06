"Não trabalhamos com hipótese de racionamento", diz ministro de Minas e Energia

247 - Diante de uma grave crise hídrica que ameaça o abastecimento de energia no Brasil, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, negou, nesta quarta-feira, 23, que o governo federal trabalhe com a hipótese de racionamento de energia.

"Nós monitoramos o setor elétrico brasileiro 24 horas por dia, 365 dias por ano. Estamos permanente reunidos, a sala de situação também, que está no Palácio do Planalto, ela trabalha diuturnamente com todos os órgãos para que tenhamos segurança das medidas que estão sendo adotadas e também do controle da ação planejada, ou seja, não trabalhamos com a hipótese de racionamento", afirmou o ministro, durante sessão na Comissão de Minas e Energia na Câmara, segundo o Globo.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), havia defendido um racionamento "educativo", mas voltou atrás. Agora, ele defende que o governo federal incentive o uso eficiente de energia pelos consumidores, de maneira voluntária.

