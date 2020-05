“Não vamos expor alunos a risco de saúde”, diz presidente do Inep sobre Enem

“A área técnica está fazendo os estudos para garantir que a prova seja aplicada com segurança sanitária para os alunos”, afirmou presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes edit

Metrópoles - O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, garantiu que todas as fases preparatórias para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano serão realizadas pelo órgão, apesar das recomendações de isolamento devido à pandemia do coronavírus. Segundo ele, ainda é prematuro decidir sobre adiamento da prova, ainda marcada para ser realizada nos dias 1º e 8 de novembro. “A área técnica está fazendo os estudos para garantir que a prova seja aplicada com segurança sanitária para os alunos”, afirmou.

“Essa discussão agora é prematura. Importante agora é fazermos as isenções. Segunda-feira (11/5) começa o período de inscrições. É importante que a gente faça as inscrições”, ressaltou. “Uma coisa de cada vez. Isenção, cumprimos, inscrição, vamos cumprir. Depois, fazer a prova. Depois, imprimir a prova. Aí estaremos com a prova toda preparada para aplicar. Chegando mais à frente, se houver necessidade, muda-se”, disse Lopes, em entrevista a Metrópoles.

Os interessados poderão se candidatar entre os dias 11 e 22 de maio e optar pela modalidade de prova: tradicional ou digital, essa última oferecida pela primeira vez neste ano para 100 mil participantes.

“Por enquanto, a data está mantida”, enfatizou o presidente, que também informou que a área técnica do instituto tem realizado estudos e conversas com especialistas para garantir condições sanitárias para a realização das provas em meio à pandemia. Ele disse ainda não ter como apontar as medidas a serem tomadas. “A gente não vai expor os alunos a risco de saúde. Isso não vai acontecer. Tem várias ideias que estamos conversando com diversos especialistas. Alguns meses atrás, ninguém falava em máscaras, hoje em dia máscara é obrigatório”, exemplificou.

Confira a reportagem completa no Metrópoles.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.