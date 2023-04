"Não vamos vender empresas públicas, mas queremos parcerias para coisas novas", diz Lula, em fórum empresarial em Portugal

Durante a fala, Lula apontou os absurdos que ocorreram depois que a Eletrobrás foi praticamente doada a grupos privados no governo Bolsonaro edit

247 - O presidente Lula discursou na manhã desta segunda-feira (24) no Fórum Empresarial Portugal-Brasil no país europeu. Ele lamentou a venda das empresas públicas pelos dois últimos governos e prometeu parcerias com empresários "para construir coisas novas".

"Se vendeu muito patrimônio público para simplesmente pagar juros da dívida pública. Diminuímos o patrimônio e a renda não melhorou", criticou Lula.

O presidente Lula então citou a privatização da Eletrobrás pelo governo de Jair Bolsonaro e criticou o aumento astronômico dos salários dos integrantes da diretoria da ex-estatal.

"Queremos fazer com que o brasil volte a ter importancia que ele sempre teve, defendeu as viagens", afirmou Lula, lembrando que os investimentos internacionais diretos praticamente pararam durante os governo neoliberais.

