"Não vou falar que chegamos ao limite porque já passamos desse ponto", diz criminalista sobre Bolsonaro em ato

247 - O advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, conselheiro da organização Human Rights Watch e um dos fundadores do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), comentou a particpação de Jair Bolsonaro durante ato em Brasilia contra o Congresso - com ataques explícitos ao presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia.

"Me sinto repetitivo voltando aqui para comentar uma fala/ato recente do Presidente. Não vou falar que chegamos ao limite porque já passamos desse ponto. Mas uma coisa é clara: o tom subiu. Subiu bastante", afirmou o advogado.

