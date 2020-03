Nas redes, panelaço contra Bolsonaro foi 45% maior que apoio ao governo

Apesar das milícias virtuais, o protesto contra Bolsonaro movimentou as redes sociais nesta quartasya-feira (18) e dos 370 mil tuítes envolvendo o panelaço, 220,5 mil foram contrários a Bolsonaro edit

247 - O panelaço contra Jair Bolsonaro movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (18). Entre as 18 horas de quarta e 2 horas de quinta (19), foram publicados, pelo menos, 370 mil tuítes envolvendo o panelaço, sendo 220,5 mil contrárias a Bolsonaro e 152,4 mil favoráveis, ou seja, 45% contrários.

Os dados fazem parte de uma levantamento feito pela Sala de Democracia Digital da Fundação Getúlio Vergas (FGV) e publicado pelo Congresso em Foco.

Segundo dados da FGV, a principal hashtag crítica ao presidente foi #forabolsonaro, com 102,5 mil referências, seguida de perto pela variação #forabolsonaros, com 92,6 mil menções. A #panelaço18m, contou com 60,9 mil publicações, ficando em terceiro lugar.

Os opositores ao presidente obtiveram um pico de tuítes às 20h45, quando somaram 2,2 mil novos tuítes por minuto. Já os bolsonaristas conseguiram maior relevância às 21h45, com 1,2 mil tuítes por minuto.