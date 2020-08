Nasa desbanca tese de Bolsonaro e aponta que queimadas são fruto de desmatamento

247 - Análise feita pela Nasa (agência espacial dos Estados Unidos) sobre desmatamentos na região da Amazônia conclui que as queimadas no território brasileiro desde junho são fruto principalmente de desmatamento ocorridos recentemente. Segundo reportagem do Globo , 54% do fogo na Amazônia em 2020 têm origem no desmatamento.

A avaliação contraria posicionamentos de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, que sempre insistiram em dizer que não havia relação entre focos de incêndio e os índices de desmatamento.

A análise da Nasa é baseada em uma nova ferramenta da agência, desenvolvida em parceria com a Universidade da Califórnia em Irvine, nos EUA, e com a Universidade Cardiff, no País de Gales, que classifica os incêndios na Amazônia, informa reportagem da Folha de S.Paulo .

A análise é feita a partir das características do fogo, como tamanho e comportamento, para identificar se os incêndios surgiram a partir de desmatamentos ou limpeza de pasto, por exemplo. As queimadas ligadas a desmatamentos, por exemplo, são maiores, duram mais tempo e apresentam colunas de fumaças maiores, explica a reportagem, com base na análise.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.