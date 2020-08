Nassif: Rodrigo Maia é um serviçal do mercado

O jornalista Luis Nassif relembra a mediocrização dos políticos cariocas da geração pós-Brizola e crava no peito de Rodrigo Maia a medalha do mais medíocre de todos. Nassif diz: ‘Rodrigo Maia é um serviçal do mercado” edit

247 - ‘Rodrigo Maia é o maior problema da democracia brasileira’. Assim, o jornalista Luis Nassif define o atual presidente da Câmara dos deputados, cada vez mais conhecido por sentar em cima dos pedidos de impeachment de Bolsonaro.

A reportagem do jornal GGN destaca que “com os desatinos de Bolsonaro e seu estilo conciliador, Rodrigo Maia poderia ter sido o grande condutor das instituições em direção ao regime democrático. Conspirou contra ele apenas um ponto fundamental: é herdeiro da pequenez que tomou conta da política fluminense-carioca que, em décadas passadas, era quase um farol do país.”

Nassif prossegue: “depois de Leonel Brizola, nenhum político resistiu à avassaladora mediocrização do Rio de Janeiro. Rodrigo Maia é herdeiro direto de duas forças que se desintegraram no ambiente rarefeito da política do Rio: seu pai César Maia e seu sogro Wellington Moreira Franco. Em tempos passados, César Maia foi uma das referências do pensamento desenvolvimentista brasileiro. Exilado, voltou, teve papel relevante como economista e deputado. Mantinha uma coluna referencial na Folha de S. Paulo e emergiu como uma força de renovação da política carioca. Eleito prefeito do Rio de Janeiro, aderiu rapidamente ao padrão carioca de política.”

