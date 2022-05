Nassif: venda da Eletrobrás expõe a falta de responsabilidade das instituições brasileiras

Jornalista afirmou que as instituições "não se consideram responsáveis pelos interesses do país" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Luis Nassif, em artigo no site GGN, criticou as instituições brasileiras, que "não se consideram responsáveis pelos interesses do país" e, por isso, autorizam a venda de empresas estratégicas, como no caso da Eletrobrás.

Ele afirmou que, como consequência da privatização, inevitavelmente os consumidores arcarão com contas muito mais altas:

"No momento em que for privatizada, essa energia será jogada no mercado livre, com dois efeitos imediatos. O primeiro, o aumento substancial dos lucros, beneficiando os acionistas atuais. O segundo, a divisão do mercado em dois grupos. O das grandes empresas fechará contratos razoáveis com comercializadoras de energia. Os consumidores residenciais e pequenas e médias empresas arcarão com um salto enorme nos custos da energia".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Se é uma questão com tais desdobramentos, o que explica a insensibilidade do TCU e do próprio STF? O fato de não haver instituições que se considerem responsáveis pelos interesses gerais do país", escreveu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É um país jogado à própria sorte, no qual quem tem influência consegue lucros assombrosos, e a rapa se vê jogada à própria sorte. Como se pretende construir uma Nação assim? Como os conselheiros Aroldo Cedraz, Jorge Oliveira, Benjamin Zimler, Bruno Dantas, Antonio Anastasia e Augusto Nardes se sentirão, mais à frente, quando houver a explosão das tarifas? Se considerarão responsáveis pela alta? Ou confiarão no déficit de informação nacional, quem varrerá para baixo do tapete relação de causalidade e de responsabilidade", escreveu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE