Natal Sem Fome do MST doará 100 toneladas de alimentos para famílias vulneráveis

Da Página do MST - Até o próximo dia 10 de janeiro de 2023, o MST promove doações de alimentos por todo o Brasil, e várias outras iniciativas de solidariedade por meio da Campanha Natal Sem Fome e Solidário.

A iniciativa faz parte do Plano Nacional “Cultivando a Solidariedade Sem Terra”, que desde 2020 já distribuiu pelo menos 8,2 mil toneladas de alimentos e mais de 2,3 milhões de marmitas para famílias em situação de fome e insegurança alimentar.

Apesar do fim deste ano de 2022 estar marcado por lutas históricas da classe trabalhadora, com a vitória de Lula à presidência; o rastro de destruição deixado pelo Governo Bolsonaro levou mais de 33,1 milhões de pessoas a viverem em situação de fome, e deixou 58,7% da população em alguma condição de insegurança alimentar (Rede PENSSAN 2022) – ou seja, mais da metade dos lares brasileiros não têm alimentos suficientes para suas famílias.

“É por isso que a campanha continua sendo necessária, para que essas famílias possam ter um Natal digno, com pelo menos um de seus direitos fundamentais garantidos, com acesso à alimentação, que deveria ser garantida a todas e todos”, afirma Kelli Mafort, coordenadora nacional do MST.

A dirigente ainda conta que faz parte da cultura política das famílias Sem Terra cultivar não só alimentos, mas também a solidariedade de classe, valor que integra princípios organizativos do MST.

Com isso, mais uma vez este ano, o Movimento se mobiliza para a Jornada Solidária do Natal Sem Fome, onde espera doar pelo menos 100 toneladas de alimentos até o final da campanha, beneficiando milhares de famílias nas periferias urbanas e rurais do país.

Como contribuir

As ações solidárias serão realizadas pelo MST, com pontos de apoio de arrecadações nas sedes da Rede de Armazéns do Campo.

As arrecadações de recursos contam com o apoio do conjunto da sociedade, para contribuir podem ser enviados aportes financeiros para as campanhas estaduais divulgadas nas redes sociais do MST, ou enviando aportes diretamente para:

Chave pix: [email protected]

Instituto Nacional para o Desenvolvimento Social e Cultural do Campo (CNPJ: 11.586.301/0001-65)

Dados bancários: Caixa Econômica Federal Conta 2260-1 Agência 1231





