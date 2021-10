Naufrágio no Rio Paraguai mata pelo menos seis pessoas

Apoie o 247

Metrópoles - O naufrágio de um barco-hotel, no Rio Paraguai, na sexta-feira (15/10), deixou seis mortos, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Além dos corpos, as equipes resgataram 14 pessoas com vida e seguem fazendo buscas no local para encontrar o último desaparecido.

Ao total, havia 21 passageiros na embarcação. Das seis vítimas, duas foram identificadas. Fernando Gomes e Geraldo Alves eram passageiros do barco que naufragou durante vendaval que atingiu a região pantaneira.

