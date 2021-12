Negacionista, Mario Frias reclama que esposa foi expulsa de hotel por não ter passaporte da vacina

Secretário de Cultura do governo Bolsonaro chamou comprovante de vacinação contra a Covid de "porcaria criminosa" e anunciou que vai processar responsáveis por seguir decreto edit

Revista Fórum - O secretário especial de Cultura do governo Bolsonaro, Mario Frias, está indignado com o fato de funcionários de um hotel do Rio de Janeiro, supostamente, terem seguido o decreto municipal que prevê a exigência de comprovante de vacina contra a Covid-19 aos clientes nesses estabelecimentos.

Segundo o ex-ator de telenovelas, sua esposa e sua filha teriam sido expulsas de um hotel na capital fluminense na noite deste sábado (18) por não possuírem o chamado “passaporte da vacina“.

“Estou viajando a trabalho, quando recebo a notícia de que minha esposa foi expulsa de um hotel no Rio de Janeiro, junto com minha filha de 10 anos, porque não tinham essa porcaria criminosa do passaporte de vacinação”, escreveu Frias em suas redes sociais.

