Negacionista, Mourão diz que parte do mundo tem visão distorcida sobre desmatamento ilegal e queimadas

Vice-presidente, general Hamilton Mourão, voltou a minimizar os avanços das queimadas e do desmatamento ao afirmar que “infelizmente, parte do mundo tem por vezes uma visão distorcida sobre o desmatamento ilegal e queimadas na Amazônia" edit

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, voltou a minimizar os avanços das queimadas e do desmatamento na Amazônia e no Pantanal e afirmou que existe uma “visão distorcida”, sobre o assunto.

“Infelizmente, parte do mundo tem por vezes uma visão distorcida sobre o desmatamento ilegal e queimadas na Amazônia. Não negamos ou escondemos informação sobre a gravidade da situação, mas também não aceitamos narrativas simplistas e distorcidas”, afirmou Mourão durante um debate online promovido pelo Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Ainda segundo ele, a imagem do Brasil vem sendo prejudicada por “campanhas difamatórias” que abrem caminho” para interesses protecionistas de outros países. “Os crimes ambientais deixam nosso país vulnerável a campanhas difamatórias, abrindo caminho para que interesses protecionistas levantem barreiras comerciais injustificáveis contra as exportações do agronegócio”, disse.

