“Negar importância de cotas é tão grave quanto negar a vacina”, diz Douglas Belchior

247 - Durante participação no programa Giro das Onze, da TV 247, Douglas Belchior, da Coalizão Negra por Direitos e pré-candidato a deputado federal pelo PT, comentou o resultado de levantamento com alunos que ingressaram na USP por meio de cotas raciais e escolas públicas que aponta que o desempenho vem melhorando a cada ano, com a diferença para os demais alunos sendo gradativamente reduzida.

“Negar a importância da cota é tão grave e tão absurdo quanto negar a importância da vacina porque é negacionismo científico. Está provado cientificamente que cotas se justificam do ponto de vista político e ético e os resultados demonstram isso. Negar é negar a ciência. Quem é contra cotas, quem questiona a necessidade política, histórica, social ou questiona os resultados é negacionista”, afirmou.

Outro assunto abordado no programa foi a declaração do coronel Ronaldo Miguel Vieira, que assumiu o comando-geral da Polícia Militar de São Paulo, e disse que serão feitas abordagens a todos os motoqueiros como resposta à onda de assaltos cometidos por criminosos disfarçados de entregadores de aplicativos na capital paulista.

“Em sua primeira declaração pública, ele disse que vai colocar a polícia militar para parar todos os motociclistas do Estado de São Paulo. Todos indiscriminadamente”, destacou Douglas. O comandante tenta dar resposta a assaltos que foram destaque na mídia nos últimos meses em que, segundo ele, “criminosos estão usando essa atividade como disfarce para cometer roubos”..

“Para ser abordado numa esquina qualquer, você pode perguntar ao senhor policial porque está abordando e ele tem que responder porque. O que o novo comandante da polícia está fazendo é um crime. A nossa provocação a ele é: quando acontece - e acontece sempre - da policia militar entrar nas favelas e assassinar jovens negros, a polícia diz que são casos de exceção à regra e que, portanto, não responde a toda a ação da polícia. A nossa pergunta ao comandante geral da polícia é se todos os policiais são assassinos? Já que ele tira exceção como regra a gente pode fazer o mesmo. É um absurdo”, acrescentou.

