Nelson Teich critica amenização da gravidade da pandemia: 'o mar não está calmo'

247 - O ex-ministro da Saúde Nelson Teich criticou, em entrevista à Rádio Eldorado, discursos que tentam passar a sensação de segurança e normalidade durante a pandemia de coronavírus.

“O pior a se fazer é trazer uma imagem de segurança e confiança quando ela não existe. A liderança precisa saber navegar em um mar revolto como este. A única coisa que não pode ser feita é achar que o mar está calmo, porque não está", falou.

Ele ainda disse que o Brasil não tem aprendido com seus erros no enfrentamento à Covid-19. “Não temos um aprendizado com o que está acontecendo. O isolamento vai e volta, mas não vejo ninguém explicando por que deu certo ou errado. A discussão do lockdown é pobre, cada vez mais difícil. A reação é cada vez mais difícil”.

“Todo mundo deveria tentar criar um programa único [de distanciamento social] e recomeçar do zero. Essa situação da pandemia não tem hora para acabar”, complementou.

