Nelson Teich vai a Manaus para visitar hospitais em meio à crise da Covid-19

Sputnik - Neste domingo (3), o ministro da Saúde, Nelson Teich, foi a Manaus para visitar hospitais dedicados a lidar com pacientes de COVID-19.

Teich deve se reunir com o governador do Amazonas, Wilson Lima e também com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Além disso, o ministro visitará hospitais de campanha construídos para lidar com a pandemia da COVID-19.

O Amazonas tem um dos piores cenários do país em relação à superlotação do sistema de saúde. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado chega a 94%.

Em Manaus há cemitérios utilizando frigoríficos e filas de carros funerários. Em todo o estado do Amazonas foram confirmados 6.062 casos do novo coronavírus, com 501 mortes.

Segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, o Brasil tem 96.559 casos confirmados de COVID-19 e 6.750 mortes causadas pela doença.

