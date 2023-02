"Nem com reza braba", diz Valdemar Costa Neto sobre entrada de Marcos Do Val no PL

Apoie o 247

247 - O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) não ingressará na legenda “nem com reza braba”, diz o jornalista Paulo Cappelli, no Metrópoles. Na segunda-feira, o senador chegou a visitar a sede do PL e encaminhou o pedido de filiação à cúpula partidária.

A negativa de Valdemar acontece na esteira das revelações da trama golpista feitas por Do Val de que teria sido coagido pelo ex-deputado Daniel Silveira e por Jair Bolsonaro (PL) para grampear ilegalmente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e, com isso, desencadear um golpe de Estado no Brasil.

