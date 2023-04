'Nem crise no GSI e ou CPI do 8/1 irão afetar votação do PL das fake news', diz Orlando Silva

Apoie o 247

247 - O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) afirmou que nem a crise que resultou na demissão do general Gonçalves Dias do comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e nem a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os atos terroristas do dia 8 de janeiro irão interferir na votação da urgência do Projeto de Lei (PL) das fake news, referente à liberdade, responsabilidade e transparência na internet.

"O projeto é um tema da Câmara, é um tema do Congresso Nacional. É um tema que não é nem do governo nem da oposição", disse o parlamentar, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo. "Por isso eu não acredito que haja qualquer interferência dos fatos recentes [na votação]", completou.

A expectativa é que a urgência do projeto seja votada na quarta-feira (26) e que o mérito seja apreciado no mesmo dia ou na sessão seguinte.

