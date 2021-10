“Nem o centrão barrou a convocação de Paulo Guedes”, diz Ivan Valente

"Tem uma Offshore de R$51 milhões em paraíso fiscal ganhando com a alta do dólar R$14 mil por dia. Ilegal e imoral suas decisões econômicas no Ministério o beneficiam", escreveu o parlamentar edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado Ivan Valente comentou a aprovação do ministério Paulo Guedes ao plenário da Câmara para explicar os cerca de R$ 51 milhões que mentém nas Ilhas Virgens Britânicas.

Valente destacou que a convocação de Guedes não encontrou resistência entre deputados do Centrão. "A Câmara acaba de CONVOCAR o ministro Paulo Guedes a depor no plenário e nem o Centrão barrou. Tem uma Offshore de R$51 milhões em paraíso fiscal ganhando com a alta do dólar R$14 mil por dia. Ilegal e imoral suas decisões econômicas no Ministério o beneficiam. PRISÃO para este CRIMINOSO!", escreveu o parlamentar.

A Câmara acaba de CONVOCAR o ministro Paulo Guedes a depor no plenário e nem o Centrão barrou.Tem uma Offshore deR$51 milhões em paraíso fiscal ganhando c/a alta do dólar R$14 mil por dia.Ilegal e imoral suas decisões econômicas no Ministério o beneficiam.PRISÃO p/este CRIMINOSO! PUBLICIDADE October 6, 2021





Leia também reportagem da Agência Câmara sobre o assunto:

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 310 votos favoráveis e 142 contrários, requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para prestar esclarecimentos sobre a revelação de que ele é sócio de uma empresa no exterior com patrimônio de 9,55 milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões). A sessão para ouvir Guedes ainda não tem data marcada, mas poderá ser realizada na próxima semana.

PUBLICIDADE

As informações sobre a offshore de Guedes foram obtidas pelo projeto Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), cujos parceiros no Brasil são a revista Piauí e o site Poder360. O vazamento também apontou uma empresa no exterior em nome do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Duas comissões da Câmara já haviam aprovado a convocação de Guedes: do Trabalho, Administração e Serviço Público; e de Fiscalização Financeira e Controle.

Para o líder da oposição, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), “o Parlamento brasileiro tem o direito e o dever de cobrar explicações do ministro da Economia”. “Nós queremos saber por que ele mantém os recursos pessoais em moeda estrangeira, em dólar, enquanto a economia do País afunda”, disse.

PUBLICIDADE

Para a deputada Caroline de Toni (PSL-SC), o ministro não deveria ser convocado, porque os recursos foram declarados à Receita, são recursos privados e contas que não foram movimentadas. “Esse requerimento nada mais é do que um factoide, já que a grande mídia já explorou bastante a questão do vírus chinês no Brasil e agora quer explorar uma situação que não tem nada a ver”, declarou.

O deputado Júlio Delgado (PSB-MG) relacionou duas ações diretas de Paulo Guedes com offshores: o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a defesa de proposta com tributação mais vantajosa na reforma do Imposto de Renda. “Ele fez o aumento do IOF como ministro da Economia, mas ele não vai pagar. E ainda não quer prestar satisfação ao Parlamento”, afirmou.

Líder do governo, o deputado Ricardo Barros (PP-PR) voltou a falar que Paulo Guedes se dispôs a prestar esclarecimentos voluntariamente na próxima quarta-feira (13). “Há aqui um desejo de marcar posição politicamente na sua convocação. O nosso desejo, enquanto governo, é deixar esse assunto resolvido porque temos muitos temas importantes para votar”, disse Barros.

PUBLICIDADE

O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) apontou “hipocrisia” de Paulo Guedes ao retirar as offshores da tributação do Imposto de Renda. “Ele deve explicações à população brasileira sobre por que ele só joga tributação nas nossas costas, mas para ele é paraíso fiscal se beneficiando da desvalorização cambial”, cobrou.

Já o deputado Coronel Tadeu (PSL-SP) disse que a convocação virou “palanque”. “Não há nada, absolutamente nada de ilegal”, afirmou. O deputado também afirmou que Guedes está à disposição do Parlamento e que o dinheiro aplicado nas contas do exterior são fruto do trabalho do ministro da Economia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: