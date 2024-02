"Netanyahu causa repulsa moral no mundo", diz Lindbergh

Apoie o 247

Por Lindbergh Farias, no X – Netanyahu afirmou que “Lula deveria sentir vergonha de si mesmo”. Será que quem é responsável por um governo que matou mais de 10 mil crianças palestinas não deveria sentir vergonha? Ele sente orgulho do que está fazendo, em nome de uma suposta “autodefesa”?

Lula está defendendo a vida e a paz. Isso é vergonhoso? Lula foi o primeiro Chefe de Estado do Brasil a fazer uma visita a Israel.

Lula sempre apoiou a solução dos “Dois Estados”, a única que pode assegurar o fim do conflito entre Israel e Palestina. Lula é motivo de orgulho. O governo de extrema-direita de Netanyahu causa repulsa moral em todo o mundo.

