Neto de Brizola diz que Cid Gomes destrói o legado de seu avô ao apoiar privatização da água

Por Julinho Bittencourt, na revista Fórum - O vereador Leonel Brizola Neto (PSOL-RJ), neto do ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, reagiu ao voto do senador Cid Gomes (PDT-CE), dado nesta quarta-feira (24), a favor do PL da Privatização das Águas. Brizola Neto afirmou, em mensagem exclusiva enviada à Fórum:

“Na semana em que lembramos os 16 anos sem Leonel Brizola, senador do PDT Cid Gomes passa com a retroescavadeira em cima do legado de meu avô.”

Cid Gomes votou a favor

Cid Gomes foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na noite desta quarta-feira (24), ao receber uma enxurrada de críticas por ter votado a favor do Projeto de Lei da privatização das águas.

O Senado Federal aprovou nesta quarta (24) o PL do novo marco legal do saneamento básico (4162/19). O texto, criticado por movimentos sociais e organizações que defendem as águas como bem público, teve 65 votos a favor e 13 contra. Sem destaques, ele seguirá para sanção presidencial.

