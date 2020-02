Neto de Figueiredo comemora bajulação de Silvio Santos a Bolsonaro: que bom que o ódio da Globo voltou

Paulo Figueiredo Filho, neto do general e ex-presidente da ditadura militar João Batista Figueiredo, comemrou a volta do programa Semana do Presidente, do SBT. “Que bom que as três coisas voltaram: o ódio da Globo contra o governo, a admiração de Silvio pelo presidente e o quadro no SBT. Mais um sinal de que o Brasil caminha na direção certa”", postou nas redes socias edit

Plinio Teodoro, Revista Fórum - Preso em agosto de 2019 em Miami por integrar um suposto esquema de pagamento de propinas a dirigentes do BRB, banco controlado pelo governo do Distrito Federal, em troca de recursos para a construção do extinto Trump Hotel, no Rio de Janeiro – hoje batizado de LSH Lifestyle, Paulo Figueiredo Filho, comemorou nas redes sociais a volta da Semana do Presidente, programa criado por Silvio Santos durante a presidência de seu avô, o general João Batista Figueiredo, na ditadura militar.

Na publicação, feita nestes sábado (15) no Twitter, Figueiredo Filho diz que a concessão da TVS, antigo nome do SBT, foi dada a Silvio Santos pelo avô “porque as comunicações do país eram concentradas demais na Globo”.

“Isso despertou a fúria do Roberto Marinho, mas também uma grande admiração do Silvio. Daí nasceu a ‘Semana do Presidente'”, tuitou.

Amigo pessoal de Flávio Bolsonaro, Paulo Figueiredo comemorou a volta das “três coisas”.

“Que bom que as três coisas voltaram: o ódio da Globo contra o governo, a admiração de Silvio pelo presidente e o quadro no SBT. Mais um sinal de que o Brasil caminha na direção certa”, escreveu.