Neto de Golbery apoia Moro e defende que Lula seja impedido de tomar posse "da forma que for"

247 - Formado em Relações Internacionais e estrategista da Escola Superior de Guerra (ESG), Golbery do Couto e Silva Neto é apoiador da candidatura do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato, para a Presidência da República, relata o jornalista Ricardo Noblat, do Metrópoles.

Ele é neto de Golbery do Couto e Silva, criador do Serviço Nacional de Informações (SNI), responsável pela espionagem partidos políticos, organizações sociais e mesmo de atividades internas do estado nacional.

“É um livro (de Moro) que deve ser lido por todos. É muito bem escrito. Sergio Moro é acadêmico, tem mestrado e doutorado. Ele sabe colocar as ideias claramente. De longe, é o candidato melhor preparado intelectualmente”, disse.

Além de elogiar Moro, Golbery defende que Lula, caso vença a eleição, seja impedido de tomar posse "da forma que for". "Não gosto do PT. Sou um homem de direita. Muito menos quero ver o Lula de novo eleito no Brasil. Tanto é que já falei aqui em vídeos que se ele for novamente eleito, isso aí é uma coisa bizarra. E aí, sim, acho que ele deveria ser impedido, da forma que for, de tomar posse. Mas o Lula é um político extremamente hábil”, afirmou Golbery Neto em vídeo em 6 de agosto de 2021.

Golbery Neto já foi candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro pelo Democratas, em 2014, mas obteve apenas 102 votos.

