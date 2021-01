Nicolelis aponta genocídio de Bolsonaro: não é só em Manaus que falta oxigênio, o Brasil todo está ficando irrespirável

247 - O coordenador do comitê científico de combate ao coronavírus do Consórcio Nordeste, Miguel Nicolelis, considerado um dos maiores cientistas do mundo, criticou duramente o caos que o país enfrenta no combate à Covid-19 e também num plano na aquisição e distribuição de vacinas no combate ao vírus.

"Era inevitável. Era previsível. Mas é aterrorizante ter que vivenciar todas estas previsões. O Brasil está ficando sem ar! Uma nação inteira está sendo asfixiada, dia após dia, sem q nada mude. Não é só em Manaus que falta oxigênio. O Brasil todo está ficando irrespirável", desabafou.

