Nicolelis rebate vídeo de presidente do CFM tuitado por Bolsonaro: por que não não vai pra trincheira?

Coordenador do comitê científico que orienta governadores do Nordeste no combate ao coronavírus rebateu Mauro Ribeiro, do CFM, que ataca emprego de profissionais formados no exterior em brigadas emergenciais. "Esqueceu qual é a função da medicina" edit

Revista Fórum - O médico e cientista Miguel Nicolelis, que coordena o Comitê Científico que auxilia os governadores do Nordeste no combate ao coronavírus, rebateu pelo Twitter na manhã deste domingo (3) a declaração de Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), em que ataca o emprego de profissionais formados no exterior nas chamadas Brigadas Emergenciais de Saúde para travar a batalha porta a porta contra a Covid-19 principalmente nas cidades do interior.

“A pandemia expos a obscenidade e vilania daqueles que preferem que seres humanos sejam deixados à própria sorte e morram sem atendimendo médico do que abrir mão do seu corporativismo obsceno. Por que o presidente do CFM não se oferece para ser parte das Brigada então? Pq ele não vai para a trincheira?”, indagou Nicolelis.

A pandemia expos a obscenidade e vilania daqueles q preferem que seres humanos sejam deixados à própria sorte e morram s/ atendimendo médico do q abrir mão do seu corporativismo obsceno. Pq pres do CFM ñ se oferece p/ ser parte da ns Brigada então? Pq ele ñ vai p/ a trincheira? https://t.co/IEVLIlaY31 — Miguel Nicolelis (@MiguelNicolelis) May 3, 2020

Tem q ler o juramento de Hipócrates para este senhor! Ele já esqueceu qual é a função da medicina: servir a humanidade, diminuir o sofrimento do ser humano, salvar vidas! No juramento ñ se fala em nhm lugar que local do diploma invalida o dever do médico em servir a sua causa! — Miguel Nicolelis (@MiguelNicolelis) May 3, 2020

É uma Guerra!

Que parte desta frase ainda ñ foi entendida pelos arautos doncorporativismo de plantão q votaram no Pandemônio e ñ mexem 1 dedo para atuar no combate à Pandemia? — Miguel Nicolelis (@MiguelNicolelis) May 3, 2020

