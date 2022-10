Nikolas leva invertida de Boulos: "Se há alguma invasão que precisa ser feita é nessa sua cabecinha oca"

Apoie o 247

247 - O deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) participou de um debate com o também deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG), apoiador de Jair Bolsonaro, na CNN Brasil

Boulos afirmou que “fica impressionado com a cara de pau de alguns bolsonaristas ao tratar de corrupção”, se referindo ao discurso de Nikolas que ao responder a pergunta da mediadora sobre os planos de governo dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições presidenciais, disse que uma das promessas de Bolsonaro é acabar com a corrupção.

“Eu fico impressionado que um bolsonarista ainda tenha a pachorra de apontar o dedo para falar sobre corrupção. Devia se esconder desse assunto. Um governo em que o presidente e sua família compraram 51 imóveis com dinheiro vivo. Um governo em que no Ministério da Educação se trocava creches e investimentos em educação por barras de ouro para pastores associados ao Ministério. Um governo em que os filhos do presidente estão metidos com rachadinha, que bota sigilo de 100 anos para qualquer coisa. Eu fico impressionado com a cara de pau de alguns bolsonaristas”, afirmou Boulos.

Nikolas tentou desqualificar o MTST e não respondeu sobre o caso dos imóveis. "Realmente, fico impressionado com propostas mirabolantes do PT e da esquerda, para trazer picanha, cerveja, mas, na verdade, tudo que acontece é um sem teto com jatinho", disse ele, usando uma fake news espalhada por bolsonaristas nas redes.

Nikolas disse ainda que Boulos "deve estar em abstinência" por ficar quatro anos "sem invadir uma terrinha".

Boulos, por sua vez, rebateu: "Se tem alguma invasão que precisa ser feita nesse país é a invasão dessa sua cabecinha oca. Inclusive estaria respaldada na Constituição, por ser um cérebro sem muita função social".

"O bolsonarismo é só isso, xingamento, ataque, baixaria, levar debate para moralismo rasteiro e hipócrita que não tem um projeto de país", completou Boulos.

A pauta religiosa também fez parte do debate. Nikolas tentou rebater a indagação de Boulos se Jesus hoje lutaria para ter mais armas ou combater as desigualdade.

"A Biblia deixa bem claro, Boulos, Jesus não veio aqui para acabar com as desigualdades. Ele veio pagar um preço que ninguém poderia pagar. Basta você ler a sua Biblia, que no evangelho de Lucas fala a respeito de vender a sua capa e comprar uma espada", disse o bolsonarista, usando um trecho da Bíblia fora de contexto para justificar a sua tese.

A frase teria sido dita por Jesus durante a última Ceia e foi usada no passado para sustentar guerras sangrentas em nome de Cristo. Vale lembrar que na Bíblia, Jesus nunca falou para os seus discípulos reagirem com violência.

“Jesus não veio para o mundo para combater a desigualdade” - Nikolas Ferreira



