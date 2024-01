Nikolas terá de responder por fake news ligando PT a suposto mandante do assassinato de Marielle, diz Gleisi

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais rebater a mais recente fake news do também deputado federal Nikolas Ferreira, que é bolsonarista e tenta desviar a atenção das supostas conexões entre o clã Bolsonaro e o assassinato de Marielle Franco, ocorrido em 2018.

Mais cedo nesta terça-feira (23), Nikolas tentou associar o PT ao assassinato de Marielle, dizendo que Domingos Brazão, apontado como o mandante do crime em delação premiada, seria ligado ao partido.

Gleisi afirmou em postagem na plataforma social X (antigo Twitter) que Nikolas terá de responder por mais um 'crime' cometido. Ela também disse que o PT busca apenas a conclusão de uma investigação íntegra.

"A turma do Bolsonaro nem esperou a Justiça validar a delação do assassino de Marielle e Anderson pra espalhar mentiras contra o PT. É nojenta a fakenews do bolsonarista Nikolas e ele terá de responder por mais este crime. Quem teve apoio do suposto mandante em 2018 foi Jair Bolsonaro, prometendo 'metralhar os petistas'. Tudo que o PT quer é que a Polícia, o MP e a Justiça concluam a investigação, sem interferências que a prejudiquem. O mandante desse crime, seja quem for, tem de pagar!", escreveu a parlamentar.

