“Ninguém devolverá ao ex-presidente Lula os 580 dias em que ficou preso injustamente”, diz Dora Cavalcanti

247 - A advogada criminalista Dora Cavalcanti defendeu neste domingo (14) que o ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro deve ser declarado suspeito nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em entrevista à TV 247, Cavalcanti disse que não há como reparar o dano causado ao ex-presidente Lula pelo tempo preso injustamente. "Quem vai reparar esses 580 dias de cárcere do ex-presidente Lula, a resposta é: ninguém. Tempo de prisão cumprida injustiamente é um tempo que não há como devolver", disse a advogada.

A advogada criminalista disse que a questão de indenizações por erros do poder Judiciário está mais avançada nos Estados Unidos, e citou o caso de George Floyd, em que a cidade norte-americana de Minneapolis concordou em pagar US$ 27 milhões (R$ 150 milhões) para encerrar um processo movido pela família do homem negro por sua morte sob custódia policial.

