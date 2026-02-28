“Ninguém ficará com o prejuízo nas costas”, diz Lula ao anunciar as ações de reconstrução e apoio às vítimas das chuvas em Minas

247 - Em coletiva de imprensa durante visita a Juiz de Fora, o presidente Lula afirmou que o governo federal não deixará desamparadas as pessoas atingidas pelas chuvas e deslizamentos de terra em Minas Gerais.

“Eu vim aqui pra dizer pra vocês que ninguém que foi prejudicado pela chuva, que ninguém foi prejudicado pelo deslizamento de terra, ficará com o prejuízo nas costas. Nós vamos ajudar essas pessoas”, afirmou Lula

O presidente também defendeu agilidade nas ações de reconstrução e no atendimento às demandas municipais. “A gente não tem que ficar com burocracia. Vamos todos assumir a responsabilidade e, na hora que os prefeitos entregarem as demandas da cidade, vamos tratar de fazer as coisas acontecer com muita rapidez”, enfatizou.

Ao lado de ministros e autoridades municipais, Lula reforçou que o governo pretende atuar em cooperação com os prefeitos para acelerar a liberação de recursos e viabilizar a recuperação das cidades atingidas.

Ao detalhar a estratégia habitacional, Lula afirmou que não serão reconstruídas as casas em lugar de risco. "A gente não vai recuperar a casa no lugar que a pessoa vai continuar risco”, disse o presidente, afirmando que a a prioridade será garantir moradia segura às famílias atingidas. “Nós temos que arrumar terreno para fazer as casas. Se não tiver terreno, a gente vai adotar o mesmo sistema de compra assistida”, frisou.

Lula explicou como funcionará o mecanismo. “O que é compra assistida, vai ter valor para comprar a casa e a pessoa pode escolher em qualquer cidade do estado de Minas Gerais”, disse.

A adoção da compra assistida integra o conjunto de medidas anunciadas pelo governo federal para a reconstrução das áreas afetadas por eventos climáticos extremos em Minas Gerais, com foco na retirada definitiva das famílias de áreas vulneráveis e na garantia de moradia segura e adequada.

Além da reconstrução urbana, Lula afirmou que haverá apoio à retomada econômica local, especialmente para pequenos empreendedores. “Nós iremos ajudar os pequenos empresários a poder ter crédito para recuperar as suas empresas", disse.

O presidente detalhou ainda que áreas essenciais serão priorizadas no processo de reconstrução. “Nós vamos recuperar o que houve de estrago na saúde, o que houve de estrago na educação e, sobretudo, a gente vai dar casa para as pessoas que perderam as casas.”