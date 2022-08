Nise Yamaguchi revela que partiu dela ideia “mirabolante” de trazer coração de D. Pedro 1º para o Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - As festividades de Bicentenário da Independência do Brasil, usando como “simbolo nacionalista” o coração de Dom Pedro 1º, órgão que veio direto de Portugal para o Brasil com luxos e horanrias, tem causado uma onda de indganção nas redes pelo uso de dinheiro público com futilidades e o mau gosto do tema.

O órgão foi recebido por autoridades e ficará exposto a partir desta quinta-feira (25) para visitação do público no Palácio do Planalto, em Brasília.

Segundo afirma a médica oncologista e imunologista Nise Yamaguchi, conhecida por sua controversa participação na CPI da Covid e por defender o uso da hidroxicloroquina como tratamento para a doença, sem apresentar qualquer comprovação científica, foi ela a responsável por isso.

Em entrevista ao jornal O Globo na semana passada, ela afirmou que sugeriu a Bolsonaro (PL) que o órgão viesse ao país para as homenagens. A atitude é vista pela oposição como uma manobra política de Bolsonaro às vésperas da eleição.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.