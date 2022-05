Nível de felicidade do brasileiro encolheu com Bolsonaro, diz pesquisa Ipsos

Pesquisa Global Happiness 2022 aponta que 63% dos brasileiros se disseram felizes no ano passado, 18 pontos a menos que em 2013, penúltimo ano do governo Lula edit

247 - Pesquisa Global Happiness 2022, realizada pelo Instituto Ipsos, aponta que apenas 63% dos brasileiros estão felizes sob a gestão de Jair Bolsonaro, 18 pontos a menos que o registrado em 2013, penúltimo ano do governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o Metrópoles, o levantamento aponta que em 2013, cerca de 81% dos entrevistados do Brasil afirmaram que se consideravam “muito” ou “bastante” felizes, contra 63% no ano passado. Saúde mental, propósito e qualidade de vida foram alguns dos aspectos avaliados para mensurar o sentimento dos entrevistados.

“Considerando a média global com os 30 países pesquisados, o nível de felicidade está em 67%, o que representa 10 pontos percentuais abaixo do que era em 2011 e 2013 (77%)”, ressalta a reportagem.

Os melhores índices foram registrados na Holanda e Austrália, com 86% e 85%, respectivamente. Em seguida, aparecem a China e Grã-Bretanha, com 83% cada. Os números mais baixos foram identificados na Turquia (42%), Argentina (48%) e Hungria (51%).

O instituto Ipsos entrevistou de forma on-line 20.504 pessoas entre os dias 19 de novembro e 3 de dezembro de 2021. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

