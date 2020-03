“Quem mandou matar Marielle?”, questiona Lula no 8 de março

247 - O ex-presidente Lula escreveu uma nota no Instituto Lula onde exalta a luta das mulheres, neste 8 de março, dia internacional da mulher. Lembrou que neste domingo, “milhões de mulheres vão às ruas em todo o mundo lutar por bandeiras de igualdade”.

“Elas estão nas ruas por igualdade de direitos, de salário, de oportunidades e, sobretudo, pelo direito à própria existência”, escreveu. Lula denunciou a violência contra mulher, ressaltando que uma mulher a cada 7 horas é assassinada no Brasil. Criticou o governo de Jair Bolsonaro afirmando que, em 2019, “o machismo assassinou 1.314 mulheres, incentivado por um governo que naturaliza a violência”.

Ele também pediu justiça para Marielle Franco, militante e parlamentar do PSOL que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro em 2018. “Buscar justiça para Marielle e por todas as Marielles que incomodam por sua força, que incomodam por saber seu lugar e fazer questão de ocupá-lo, é um dever de todos nós”, afirmou.

Leia na íntegra.

Hoje, milhões de mulheres vão às ruas em todo o mundo lutar por bandeiras de igualdade. Elas estão nas ruas por igualdade de direitos, de salário, de oportunidades e, sobretudo, pelo direito à própria existência. Uma coisa tão cara como a vida é negada a uma mulher a cada 7 horas no Brasil. Uma mulher a cada 7 horas. Esse é o número de feminicídios em nosso país, onde, apenas em 2019, o machismo assassinou 1.314 mulheres, incentivado por um governo que naturaliza a violência.

Neste dia que nos convoca à reflexão e à luta, quero lembrar de uma mulher que há 725 dias teve a vida encerrada justamente por encarnar a luta e os ideais das mulheres que sonham com um mundo mais igual: Marielle Franco.

Buscar justiça para Marielle e por todas as Marielles que incomodam por sua força, que incomodam por saber seu lugar e fazer questão de ocupá-lo, é um dever de todos nós.

Eu me somo, ao lado de nosso partido que já levou uma mulher ao mais alto posto da República e é presidido por uma, na luta por um mundo onde as pessoas não sejam subjugadas por seu gênero. Em nossa busca permanente e inegociável por igualdade e justiça social.

Lula