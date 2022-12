No apagar das luzes, Bolsonaro nomeia 13 embaixadores e 14 militares para novos cargos

Apoie o 247

247 - No apagar das luzes de seu mandato, Jair Bolsonaro (PL) assinou a integração de 14 militares em novas funções e a nomeação de 13 funcionários do Itamaraty para embaixadas e escritórios da Organização das Nações Unidas (ONU).

As mudanças aparecem na edição desta sexta-feira (19) do Diário Oficial da União (DOU).

Os militares em questão são vice-almirantes, brigadeiros e um general. O general de brigada Carlos Eduardo Barbosa da Costa, por exemplo, passou a exercer desde 1º de dezembro o cargo de adido da Secretaria-Geral do Exército. Antes, ele era adido do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Já o major brigadeiro Flávio Luiz de Oliveira Pinto foi nomeado para, a partir de 1º de julho de 2023, assumir o cargo de diretor-geral da Secretaria da Junta Interamericana de Defesa, em Washington (EUA), com prazo de dois anos.

Na área de relações internacionais, Bolsonaro assinou a nomeação de 11 novos embaixadores brasileiros e de duas novas representantes do país em órgãos da ONU.

