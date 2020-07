No casamento com Bolsonaro, segunda ex-mulher comprou 14 imóveis

247 - A segunda ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle, conquistou uma significativa evolução patrimonial enquanto esteve casada com o político. Ela comprou, com Bolsonaro, 14 apartamentos, casas e terrenos, de acordo com levantamento da revista Época feito com base em quase 40 escrituras de compra e venda e 20 registros em cartórios no Rio de Janeiro e em Brasília.

Antes de se relacionar com Bolsonaro, Ana Cristina era casada com um coronel da reserva do Exército. Ela se envolveu com o até então deputado federal em 1997, com quem ficou até 2008. No período, o casal somou um patrimônio de R$ 3 milhões na data de separação, cerca de R$ 5,3 milhões em valores corrigidos pela inflação, acrescenta a reportagem.

