No debate da Band, Freixo cita apoio de Lula, enquanto Cláudio Castro tenta esconder Bolsonaro

247 - No primeiro debate eleitoral promovido pela Band neste domingo (7), Marcelo Freixo, candidato do PSB ao governo do Rio de Janeiro com apoio do PT e demais partidos de esquerda, apostou na nacionalização do embate político, citando o apoio do ex-presidente Lula (PT) e associando Castro a Jair Bolsonaro (PL). Castro evitou falar de Bolsonaro e procurou enfatizar ações de seu governo. Neves também não citou o presidenciável de seu partido, Ciro Gomes (PDT).

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi o alvo em diferentes momentos do primeiro debate eleitoral promovido pela Band. Um dos temas em destaque foi o esquema de cargos secretos na fundação Ceperj, explorado por Marcelo Freixo (PSB) e Rodrigo Neves (PDT). Até mesmo Paulo Ganime (Novo), que chegou a fazer dobradinha com Neves para atacar Freixo, endossou críticas a Castro ao apontar uso eleitoreiro de receitas da concessão da Cedae.

Desde o início do debate, Freixo, Neves e Ganime buscaram associar Castro ao ex-governador Wilson Witzel, de quem assumiu o governo após seu impeachment, e exploraram os indícios de uso eleitoral de verbas do Ceperj, órgão responsável por projetos como o Esporte Presente e a Casa do Trabalhador. Segundo o Ministério Público, uma lista de cargos secretos da fundação totalizou saques de R$ 226 milhões em espécie neste ano.

Houve momentos também de polarização entre Freixo e Neves. Na reta final do segundo bloco, Freixo travou embates com Castro e com Neves, e chegou a pedir um direito de resposta após o candidato do PDT questionar sua atuação “em favor dos black blocs”, grupo acusado de ações de vandalismo nas manifestações de junho de 2013.

