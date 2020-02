No dia de Iemanjá, Natureza Viva celebra o Dia Mundial das Áreas Úmidas

2 de fevereiro, é celebrado, em todo o Brasil, o dia de Iemanjá, Odoyá, a Rainha do Mar. A festa é herança da cultura afro-brasileira e tradição do candomblé e outras religiões de matriz africana edit

EBC - Neste domingo, 2 de fevereiro, é celebrado, em todo o Brasil, o dia de Iemanjá, Odoyá, a Rainha do Mar. A festa é herança da cultura afro-brasileira e tradição do candomblé e outras religiões de matriz africana. Não por acaso, a data também marca o Dia Mundial das Áreas Úmidas. Celebrado pela Onu, o dia serve de alerta para a situação crítica de pântanos, charcos, turfas e acúmulo de águas em áreas inundáveis do planeta, como o Pantanal, no caso do Brasil.

O programa Natureza Viva celebra a data e sauda o povo das águas com um bate-papo com a professora Vera Lessa Catalão. Ela é doutora, professora de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB). Há anos se dedica ao cuidado da ecologia humana e da educação ambiental.

Em entrevista a Mara Régia, a doutora explica que o ciclo a vida vem dos mares, pois 50 % do oxigênio que respuramos é provido pelas águas salgadas. "Ali todo o ciclo da vida se renova". Ela reforça a importância da preservação das águas e comenta sobre a crise hídrica no Brasil.