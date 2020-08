No Dia dos Pais, governo Bolsonaro fala em "chefes de família" em post machista

247 - No Dia dos Pais, celebrado neste domingo (9), o perfil do Palácio do Planalto no Twitter, representando o governo Jair Bolsonaro, fez uma postagem recheada de preconceito e discriminação.

Compartilhando uma obra de Guido Reni - São José com Menino Jesus - o texto do post fala em "pais chefes de família", em uma demonstração clara de machismo. O texto também elogia a ausência de medo dos que necessitam ir às ruas para trabalhar, em uma referência aos cidadãos brasileiros que não têm o direito de ficar em casa se protegendo do coronavírus, como se esta fosse uma questão de coragem.

"O Governo do Brasil deseja um feliz Dia dos Pais aos milhões de chefes de família que não têm medo de ir à luta para batalhar pelo pão de cada dia. Ao primeiro modelo de valores de todos, a nossa eterna gratidão", diz a mensagem do Planalto.

👨‍👧‍👦 O Governo do Brasil deseja um feliz Dia dos Pais aos milhões de chefes de família que não têm medo de ir à luta para batalhar pelo pão de cada dia. Ao primeiro modelo de valores de todos, a nossa eterna gratidão. pic.twitter.com/Qh7yb62CjP — Planalto (@planalto) August 9, 2020

